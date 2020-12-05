Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na dinlenme yanıtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ailesinin telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönündeki açıklamalarının gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönünde bir açıklamada bulunduğunu hatırlattı.
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarının gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığını bildiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır."
İstihbarat birimlerinin yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlendiğinin altını çizen Soylu, şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."
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