Soylu'dan şampiyonluk açıklaması: "Önlem alınması gerektiğini düşünüyorum"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili tedbir alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" fikrini dile getirdi.
Soylu'nun bu açıklaması tepki çekerken, "Tedbiri alması gereken İçişleri Bakanlığı" yorumunda bulundu
Öte yandan; Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması ile Filistin'e destek için Taksim Meydanı'na çıkan binlerce kişiye hiçbir yaptırım uygulanmadığı da hatırlatıldı.
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