Soylu'dan yeni açıklama: Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar

20 Haziran 2021 Pazar, 12:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni’nde konuştu.

Hafta içerisinde 97 kaymakamın yeni atamasını yaptıklarını hatırlatan Soylu, "Konuşmalarımın başında rakam vermek adetim değildir ama bugün sözlerime, bu sayıyı vererek başlamak istiyorum. 105 bin 128. Bu, 11 Ekim 2019'da ilana çıktığımızda '7 bin polis alacağız' dediğimizde 'Ben de varım' diyen, ön başvuru yapıp bu şerefli üniformayı giymeye talip olan vatan evlatlarının sayıdır. Bu 105 bin 128 sayısı, bu milletin bu teşkilata, sevgisini, iştiyakını, itibarını anlatan sayıdır” dedi.

Terör örgütü PKK militanlarının sayısının 250’nin altına indiğini söyleyen Soylu, “Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Son dönemde hakkında mafya-devlet ilişkisi iddiası ortaya atılan Soylu, isim vermeden "Türkiye'yi karıştırmak için kurulan tezgahları biliyoruz” açıklamasında bulundu.

Soylu şunları söyledi:

"Türkiye'de 2015 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941, yıl 2020 itibarıyla bu rakam 314. Mücadelemizde uyuşturucu tacirlerine kurban vermediğimiz evlatlarımız, bu meseleyi en iyi bilenlerdir. Jandarmamızın, kimin kenevirlerini söktüğünü, narkotiğin, sahil güvenliğin kimlerin tezgahına çomak soktuğunu biliyoruz. Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Yurtdışına kaçan o hain FETÖ'cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz."