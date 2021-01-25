Soylu'ya hakaret eden şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesine küfreden bir kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına Twitter'dan yaptığı ' “Bakan olsam ne yazar” paylaşımıyla tepki göstermişti. Soylu "Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım" demişti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Soylu'nun paylaşımının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" ifadelerini kullanmıştı.
Soylu ile Gül arasında başlayan polemiğe AKP yöneticileri ve diğer siyasi partiler de dahil oldu.
Soylu ile Gül arasındaki polemik sürerken, bu sırada Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alıp serbest kalan Erdal E., AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten yeniden gözaltına alındı.
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