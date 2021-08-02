Soylu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin günlerdir mücadele ettiği yangınlarla ilgili "Birileri bizi birbirimize kışkırtmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Soylu,"Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey söylemedik. Eğer siz dönüp bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz bu yanlıştır" diye belirtti.

Soylu, yangına karşı gerekli müdahalelerin yapılmadığına yönelik eleştirilere ise sert tepki gösterdi. Soylu, "Yangını elimle söndürecek halim yok. Biz lojistik destek sağlamakla görevliyiz" dedi. Soylu ayrıca “Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Devletin bütün kurumları ayırt etmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarf ediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir vekilin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik. Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir."

KILIÇDAROĞLU’NA SESLENDİ

"Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. Şehirlerin belediyelerin görev alanındadır demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur. Bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz belediyeleriniz de şunu söyler lider olarak 'Arkadaş biraz ağırdan al.' ... Onlar da can hıraş mücadele ediyor, görmüyor muyum?"

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

"Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanları yangını söndürmeye çalışıyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Biz sabahın 5'ine kadar, oradaki insanlar acaba şu yangını, sabahtı 'Vali bey şu kadar su getirebilirsek şurayı kapatacağız' diyor. Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik."

SABOTAJ İDDİALARI

"Özel bir ekip kurulduğundan bahsetmiştik. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların her birisiyle tek tek ilgileniyoruz. Biz devletiz. Meseleyi netleştirmeden başka bir yaraya teşkil eder. Yangın teşkil eden meseleler var. Burada gözaltında olanlar var. Sabotaj, dikkatsizlik, terör... Bunların her birisiyle ilgili bildiklerimiz var, buna teşebbüs etmeye çalışanlar var. Terör örgütü yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahi olmak üzere yakmak ve zarar vermek üzere Kandil'den sürekli talimat alıyor. Yılbaşından itibaren 100'ün üzerinde eylem engellenmiştir. Somut delillerimiz, somut kanıtlarımız olacak. Kamuoyuna öyle açıklayacağız."