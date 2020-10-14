Sözcü davasında hukuksuzluğa devam
Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarının, “FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla yargılandıkları davada yerel mahkemenin verdiği cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Kararı gazetemize değerlendiren Sözcü gazetesi avukatı İsmail Yılmaz, “Bu onama kararı son derece hukuksuzdur. FETÖ’cülerin elini kolunu sallayarak canlı yayınlarda gezdiği ülkemizde FETÖ ile amansızca savaşan yazarlara, gazetecilere verilen bu hapis cezalarının onanmasının izahı mümkün değildir. Akıl, mantık ve hukukla bağdaşmayan bu kararı temyiz edeceğiz” dedi.
Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticilerinin İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları dava 27 Aralık 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya 3 yıl 6 ay 15 gün; Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a 3 yıl 4 ay, Sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e 3 yıl 4 ay, Sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı’ya 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu’ya 2 yıl 1 ay, muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli’ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme gazetenin eski çalışanı Mediha Olgun’un ise beraatına hükmetmişti.
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