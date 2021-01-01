'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt

01 Ocak 2021 Cuma, 16:47

Sözcü gazetesi bugün, "Umarız 2021 yılı, uğurladığımız 2020 gibi uğursuz geçmez" dedi ve "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığını manşetine taşıdı.

İddialar, Milat gazetesi muhabiri Özlem Doğan tarafından Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu.

Erdoğan soruya,“Çok teşekkür ediyorum. Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır” yanıtını verdi.

Sözcü gazetesi, Erdoğan'ın çıkışını web sitesinin manşetine taşırken; Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın yanıtına ironik bir paylaşımla yanıt verdi.

İşte o paylaşım;



