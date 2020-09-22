‘Sözleşmeler sadeleşmeli’
Akfen İnşaat tarafından kamu-özel işbirliği (PPP) modeliyle yapılan ve 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatında sona gelindi. 486 yataklı hastane, gerektiğinde 556 yatağa çıkarılacak.
Hastaneyi eylül sonunda idareye teslim edeceklerini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastaneye Bulgaristan ve Yunanistan’dan da hasta beklediklerini söyledi. Akın, hastanede sözleşme gereği 19 hizmeti kendilerinin vereceğini belirterek bu hastanenin PPP modeliyle yaptıkları üçüncü hastaneleri olduğunu söyledi.
Akın, “Yap-işlet-kirala modelinde hasta garantisi var deniliyor ama kesinlikle böyle bir durum yok. Belki tekrar PPP modelini değerlendirebilirler. Eğer model devam ederse biz de talip oluruz” dedi. Akın, bu modelin Türkiye’ye yabancı sermaye çekmek için önemli olduğunu anlatarak “Sözleşme, yüklenicilere çok fazla sorumluluk yüklüyor. Bizim görüşümüz sözleşmeler sadeleşmeli ve PPP modeli devam etmeli” diye konuştu.
“Şehir hastanelerinin kamulaştırılması önerisini” de değerlendiren Akın, “Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama bunların konuşulması bile yabancı yatırımcı için tedirgin edici” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
Video Haberler
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!