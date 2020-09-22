22 Eylül 2020 Salı, 02:00

Hastaneyi eylül sonunda idareye teslim edeceklerini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastaneye Bulgaristan ve Yunanistan’dan da hasta beklediklerini söyledi. Akın, hastanede sözleşme gereği 19 hizmeti kendilerinin vereceğini belirterek bu hastanenin PPP modeliyle yaptıkları üçüncü hastaneleri olduğunu söyledi.

Akın, “Yap-işlet-kirala modelinde hasta garantisi var deniliyor ama kesinlikle böyle bir durum yok. Belki tekrar PPP modelini değerlendirebilirler. Eğer model devam ederse biz de talip oluruz” dedi. Akın, bu modelin Türkiye’ye yabancı sermaye çekmek için önemli olduğunu anlatarak “Sözleşme, yüklenicilere çok fazla sorumluluk yüklüyor. Bizim görüşümüz sözleşmeler sadeleşmeli ve PPP modeli devam etmeli” diye konuştu.

“Şehir hastanelerinin kamulaştırılması önerisini” de değerlendiren Akın, “Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama bunların konuşulması bile yabancı yatırımcı için tedirgin edici” ifadelerini kullandı.