Sözleşmeli er, baraj göletinde boğuldu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, sözleşmeli er Selman Yüksel (29), serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin ilçe sınırlarında yer alan Yedikapı Barajı'nda meydana geldi. Sözleşmeli er Selman Yüksel, ailesiyle birlikte piknik için Kemerkaya Köyü Yapraklı mevkisine gitti. Serinlemek için baraj göletine giren Yüksel, gözden kaybolunca yakınları jandarmayı aradı.
Olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri, yaptıkları arama sonunda Yüksel'in cansız bedeni bulup, sudan çıkartıldı. Yüksel'in cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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