‘Sözleşmeli öğretmen’ gerçeği Sayıştay raporuna yansıdı: 4 günlük öğretmen kadroya geçirildi

06 Ekim 2020 Salı, 02:00

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ilişkin denetim raporunda, sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin bugüne değin yapılan eleştiriler, peşpeşe sıralandı. Rapora göre, sözleşmeli öğretmenlerin bir kısmı, üç yıllık zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadıkları halde yer değişikliği yaparken, bazı sözleşmeli öğretmenler, üç yıl aynı yerde görev yapmadıkları halde kadroya geçirildi. Sağlık mazereti ile yer değişikliği talebi karşılanan sözleşmeli öğretmenler arasında ise 4 günlük öğretmenin de yer alması dikkat çekti.

Sayıştay’ın, MEB 2019 Denetim Raporu, Meclis’e sunuldu. Öğretmen kadrolarının ihtiyaç planlaması çerçevesinde dengeli dağıtılmadığı saptaması yapılan raporda, mevcut yetişmiş insan kaynağı ve buna bağlı olarak mali kaynakların verimli kullanılamadığı aktarıldı. Raporda, “Bakanlık tarafından kadrolu öğretmenlerin ülke genelinde dengeli bir biçimde dağıtılamaması, norm kadro fazlası öğretmen sorununun aynı ilçede ve aynı alanda dahi çözülememesi, öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmeli ve ücretli öğretmen istihdamına gidilmesi beşeri kaynakların yanı sıra mali kaynakların da etkin kullanılmaması anlamına gelmekte” denildi.

‘SİSTEMİK BİR SORUN’

Raporda, “sözleşmeli öğretmenlerin sayısının hızla artmasının, fiili soruna bir çözüm olarak getirilen modelin büyük ölçüde başarılı olduğunu ortaya koyduğu” kaydedilirken, sözleşmeli öğretmenliğin işleyişine ilişkin aksaklıklar da saptandı. Rapora göre, sözleşmeli öğretmenlerin bir kısmının, üç yıllık zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadıkları halde sağlık ve aile birliği mazereti ile yer değişikliği talepleri karşılanırken, bazı sözleşmeli öğretmenler, üç yıl aynı yerde görev yapmadıkları halde kadroya geçirildi. Üç yıllık çalışma süresi dolmadan yer değiştiren sözleşmeli öğretmen sayısının yıldan yıla arttığı kaydedilen raporda, 2019’da 3 yıl için sözleşme imzalayıp aynı yıl içerisinde yeri değiştirilen öğretmen sayısının 97 olduğu belirtildi. Raporda, “Sözleşme imzalandıktan sadece 4 gün sonra sağlık mazereti ile yeri değiştirilen öğretmen bulunması, yasal düzenlemelere aykırılığın ötesinde sistemik bir sorun olduğunu göstermekte” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, raporda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlerden bazılarının yeni görev yerlerinde aynı alanda norm fazlası öğretmen bulunduğu, norm fazlası öğretmen bulunan bir alana sözleşmeli öğretmen atanmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.