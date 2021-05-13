‘Sözleşmeli ordusu’ büyüyor!

13 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

İktidara geldiği günden bu yana çeşitli kereler Devlet Memurları Yasası’nı değiştirip iş güvencesini ortadan kaldırmayı deneyen ancak tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan AKP, kamuyu adım adım “sözleşmeli” yapıyor. İş güvenceleri bulunmayan, kadroluların sahip oldukları haklara ulaşamayan sözleşmeli personel sayısı 3 ayda 20 bin 519 kişi daha arttı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2021 1. Çeyrek” verilerini yayımladı. Veriler, geçen yılın 4. çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı. 31 Aralık itibarıyla kamu sektörü istihdamında genel toplam 4.7 milyondu. Kadrolu personel sayısı 2.9 milyon, sözleşmeli personel sayısı 502 bin 528, sürekli işçi sayısı 1.1 milyon, geçici işçi sayısı 49 bin 911, diğer kapsamındaki işçi sayısı da 106 bin 505 olarak yer almıştı.

31 Mart itibarıyla kamu sektörü istihdamında genel toplam 4.8 milyon oldu. Diğer kapsamındaki işçi sayısı ise küçük bir artışla 106 bin 885’e çıktı. En büyük değişim sözleşmeli personel sayısında. 31 Aralık’ta 502 bin 528 olan sözleşmeli personel sayısı 31 Mart itibarıyla 523 bin 47’ye çıktı.

Geçen yılın 4. çeyreği ile karşılaştırıldığında 3 ayda geçici işçi sayısı da az da olsa arttı. Sendikalar geçici işçilerin de kadroya alınmasını istiyor ancak iktidar tam tersine geçici işçi sayısını artırmaya devam ediyor. 31 Aralık’ta 49 bin 911 olan geçici işçi sayısı, 31 Mart’ta 50 bin 558’e çıktı.