Kamu çalışanları için idari izin kararı: Bayram tatili 9 gün oldu

27 Nisan 2021 Salı, 22:49

Kamu çalışanları 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Kamu çalışanlarının, ramazan bayramı öncesi 2.5 gün idari izin sayılacağı bildirildi. Böylece bayram tatili 9 güne yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla dün gönderilen yazı ile kamu çalışanlarına yönelik yeni kararlar alındı.

Yazıda, 30 Nisan itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesinin; hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs’ta tam gün, 12 Mayıs’ta ise yarım idari izinli sayılmalarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından uygun görüldüğü belirtildi.

Ramazan bayramının denk geldiği 13-15 Mayıs tarihleri tam gün, arefe günü olan 12 Mayıs ise yarım gün tatildi. Karar ile birlikte, haftasonlarının dahil edilmesiyle 8-16 Mayıs tarihleri tatil olacak. Böylece, bayram tatili 9 güne yükseldi.

