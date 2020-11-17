SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına uçuş yapan Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’e ait Dragon uzay aracı, 4 astronot yolcusuyla birlikte 27 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.
SpaceX’in sahip olduğu Falcon 9 roketi ile birlikte fırlatılan Dragon uzay aracı, içinde 4 astronot ile pazar günü NASA’nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.
Dragon kapsülü 4 yolcusuyla birlikte, 27 saat süren bir yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPACAKLAR
NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi’yi ISS’te diğer astronotlar karşıladı. Astronotların, bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı ifade edildi.
SpaceX Dragon uzay aracı, daha önce Mayıs ayında ilk kez NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley’i ISS’ye götürmüştü.
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- İBB'den yeni koronavirüs kararları
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- Erdoğan'ın bir daha o ifadeyi kullanacağını sanmıyorum
Video Haberler
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
- Flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın!
- Manzarayı seyrederken bir anda dehşeti yaşadı
- Mezar taşı ustası çakmaklara yazdığı mesajla uyardı
- Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...
- Sipariş getiren kurye, apartmanda idrarını yaptı
- Cami hoparlöründen 'koronavirüsüm' anonsu
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Canlı yayına damga vuran Kanal İstanbul tepkisi!
- çArşı 'sömürüye' karşı
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- İBB'den yeni koronavirüs kararları
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- Erdoğan'ın bir daha o ifadeyi kullanacağını sanmıyorum