SpaceX, Falcon 9 roketinden yeni rekor: 8'inci kez kullanıldı

22 Ocak 2021 Cuma, 09:30

Birinci aşama roket, Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden en son çarşamba günü Starlink internet uydularını yörüngeye taşımak için fırlatılmıştı.

Falcon 9 roketi, fırlatıldıktan 8 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki insansız araca zorlu koşullar altında başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

İniş sahasında rüzgarlar normalden daha güçlü olmasına rağmen SpaceX roketin kendi kendine iniş yeteneklerinin "sınırlarını test etme" fırsatından faydalandı.

Bu roket, uzay yolculuğunu daha uygun maliyetli ve erişilebilir kılma yolunda önemli bir mihenk taşına işaret ediyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Florida kıyılarındaki yasak bölgeden yapılacak fırlatma başlangıçta "olumsuz hava koşulları" nedeniyle ertelenmişti fakat SpaceX, rüzgarlı koşullara rağmen çarşamba günkü fırlatmaya devam etmeye karar verdi.

Yeni Starlink uyduları, halihazırda yörüngede bulunan ve Dünya'daki kullanıcılara yüksek hızlı geniş bant gönderen 800'den fazla uyduya katıldı.

SpaceX küresel kapsama alanı sağlamak için nihayetinde on binlerce Starlink uydusu fırlatmayı planlıyor. CEO Elon Musk da geçen hafta bu girişimden elde edilen gelirin nihayetinde Mars'ta insan kolonisi kurmak için kullanılacağını söyledi.