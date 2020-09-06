SpaceX: Starlink uydu interneti, 100 Mbps hızda indirme yapabiliyor

06 Eylül 2020 Pazar, 10:02

SpaceX’te kıdemli bir ruhsatlama mühendisi olan Kate Tice, şirketin Starlink projesindeki internet hizmetinin beta sürümünde yapılan dahili denemeler, “süper düşük gecikme ve saniyede 100 megabitten fazla indirme hızları” sergilediğini belirterek, “Bu durum, gecikme hızımızın en hızlı çevrimiçi bilgisayar oyunlarını oynamaya yetecek kadar düşük olduğu ve indirme hızlarımızın da birden fazla HD filmi aynı anda aktarıp, yine de boş bant genişliğinin olacağı anlamına geliyor” dedi.

Starlink girişimi, nihayetinde yörüngeye on binlerce geniş bant uydu göndermeyi ve Dünya’yı para yetirilebilir yüksek hızlı internet ile kaplamayı umuyor. SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Starlink’in kırsal ve uzak bölgelere internet ulaştırmasını umduğunu söylüyor. Şirket, şimdiden 700’den fazla uydu fırlatmış durumda.

Tice ayrıca, SpaceX’in geçenlerde uydulararası bağlantılarla donatılmış iki yörünge uydusunda bir test gerçekleştirdiğini duyurdu. Bunlar gayri resmi adıyla “uydu lazerleri” olarak biliniyor.

Bu teknoloji, Starlink uydularının önce yere ve sonra uyduya veri aktarmaktan ziyade; yörüngede doğrudan birbirlerine veri aktarmasını mümkün kıldığını anlatan Tice, “Starlink uyduları, bu uzay lazerleriyle birlikte yüzlerce cigabayt veri aktarabildi. Bu uzay lazerleri tamamen geliştiği zaman, Starlink dünya çapında veri aktarabilen en hızlı seçeneklerden biri haline gelecek” diye konuştu.

Kaynak: popsci.com