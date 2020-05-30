SpaceX, uzaya astronot göndermeyi tekrar deneyecek

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:57

Uzay aracının, 'Demo2' adı verilen Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) Çarşamba günkü seferi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki hava koşulları nedeniyle geri sayımın tamamlanmasına 16 dakika kala durdurulmuştu.

Hava durumu uzmanları ise bugün de hava koşullarının riskli olabileceği tahmininde bulunuyor.

SpaceX'in roket prototipi de Cuma günü şirketin Teksas'taki Ar-Ge tesisinde patlamıştı. Şirket, Starship adını verdiği uzay aracının yeni tasarımı için testler yapıyordu. Son model patlamayla tamamen yok oldu.

SpaceX'in Meksika sınırındaki Boca Chica'da bulunan Ar-Ge tesisinde yürütülen çalışmalar SpaceX'in Nasa ile yürüttüğü ticari faaliyetlerden bağımsız.



