SpaceX'in uzay mekiği fırlatması başarıyla gerçekleşti

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:57

Uzay yolculuğu açısından tarihi bir an. Elon Musk'un SpaceX şirketinin 2 Amerikalı astronotu uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak olan roketi fırlatıldı. İlk kez bir özel şirket, uzaya astronot gönderiyor. Astrontları taşıyacak olan SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.Fırlatmadan sonra astronotları taşıyan kapsülden ayrılan roketler Kennedy Hava Üssü'ne başarılı bir şekilde indi.

Uzay aracının, 'Demo2' adı verilen Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) Çarşamba günkü seferi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki hava koşulları nedeniyle geri sayımın tamamlanmasına 16 dakika kala durdurulmuştu.

Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan "Crew Dragon" isimli deneme uçuşunun başarılı olması durumunda, ABD topraklarından 9 yıl sonra ilk defa uzaya astronot gönderilmiş olacak.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi dakikalar sonra ABD’nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden yapıdı.

Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirildi.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti