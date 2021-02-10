SpaceX’in uzaydan internet sağlayan hizmeti Starlink'in Türkiye'de ön kayıtları başladı
Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin uzaydan internet projesi Starlink için Türkiye'deki adreslerden ön kayıt oluşturulabilecek. 99 dolar gibi bir depozito bedeli bulunan kayıtlanmalarda, hizmetin alınamaması durumunda ücret iadesinin bulunmadığı belirtildi.
Proje için oluşturulan internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen uzaydan intenet projesi Starlink için Türkiye'de de ön kayıtlar başladı.
Türkiye'den Starlink'e kayıt yaptırmak için ilk olarak Starlink'in resmi internet sitesine girilmesi gerekiyor. Ardından sırasıyla E-posta bölümünü doldurulup, adres kısmından konumun seçilmesi gerekiyor. Gerekli bilgiler doldurup 'Order Now' butonuna tıklandığında ise Starlink'in hizmet sunacağı tarih gösteriliyor.
İnternet sitesinde, Starlink hizmeti için 99 dolarlık bir ücret bilgisi bulunuyor. Ancak bu ücret, 'depozito bedeli' olduğu belirtiliyor.
Kapasitenin sınırlı olduğu belirtilen sitede, ön kayıt oluşturulması ve hizmet alınamaması durumunda ise ücret iadesi bulunmuyor.
Dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla yeryüzüne internet hizmeti sunmayı planlayan şirket, bunun için uzaya binlerce uydu göndermiş ve yörüngeye yerleştirmişti. Böylelikle şirket, belirli bölgelerde beta test kullanıcılarına internet hizmeti sunmaya başlamıştı.
SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.
Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.
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