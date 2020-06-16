Spike Lee’nin eski tadı yok

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Konuk Yazar: Viktor Apalaçi



Afro Amerikan halkının sinema sanatındaki sözcüsü konumundaki Spike Lee, zenci haklarının 7. sanattaki yılmaz savunucusu olduğunu 2018 tarihli “Karanlıkla Karşı Karşıya/ Blackklansman” ile kanıtlamıştı. Cannes Film Festivali’nden Jüri Ödülü ile dönen film, Spike Lee’ye yıllardır beklediği (ve hak ettiği) Oscar Ödülü’nü, En İyi Uyarlama Senaryo dalında getirmişti.

Spike Lee bu yıl pandemi yüzünden yapılamayan Cannes Film Festivali’nin Jüri Başkanlığına davet edilmişti. Merakla beklenen filmi “Da 5 Bloods”un dünya prömiyeri geçen ay bu festivalde yapılacaktı. Spike Lee’nin Jüri Başkanlığı 2021’e sarktığı festival yönetimince açıklandı. Filmini NETFLİX 12 Haziran’da gösterime soktu.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Hayranı olduğum bu yönetmenin, başyapıt olarak karşıladığım “Blackklansman”ından sonraki filminde beklenti çıtamı çok yükseklere çıkarmamın bedelini düş kırıklığına uğramakla ödedim.

“DA 5 BLOODS” Amerikan yakın tarihinin kara sayfalarından biri olan Vietnam Bozgunu konusuna değişik bir bakış açısıyla yaklaşan, müthiş arşiv görüntüleriyle beslenen, ABD yöneticilerinin siyahi halkına karşı haksız tutumunu Vietnam Savaşı imtihanında inatla sürdürdüğünü gözler önüne seren önemli bir film.

Afro-Amerikan halkının sinemadaki sözcülüğüne soyunan Spike Lee, dönem atmosferi yaratmadaki becerisini, günümüzün yüz karası ırkçılığının hala sürdüğünü göstermedeki ısrarını “Da 5 Bloods”da tekrar dile getiriyor.

SENARYO ZAYIF

Ancak, “DA 5 BLOODS “ S. Lee’nin eski başarılı filmlerinin seviyesini yakalayamıyor. Filmin yumuşak karnı senaryosu. 4 kişi tarafından yazılsa da, Vietnam’a yıllar sonra gömülü bir hazineyi bulmaya giden askerlerin hikâyesi inandırıcı olamıyor. 5 Amerikalı Vietnam gazisini ( S. Lee’nin eski filmlerinin aksine) ünlü oyuncular canlandırmıyor. En ünlüleri “Black Panther”den tanıdığımız, Norman rolündeki Chadwick Boseman. S. Lee’nin 4 filminde oynasa da, başroldeki Delroy Lindo’nun ve filmdeki 3 maceraperest arkadaşını canlandıran aktörlerin sinemada elle tutulur bir başarıları yok. Fransız aktör Jean Reno,, “Benim bu filmde ne işim var?” Dercesine, renksiz performansıyla düş kırıklığı yaşatıyor.