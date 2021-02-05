SPK'dan halka arz sürecine ilişkin yeni düzenleme
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) COVID-19 sürecinde halka arz hazırlığındaki şirketlere kolaylık sağlanması amacıyla izahname ve ihraç belgesinde yer alacak finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerinde düzenlemeye gitti.
SPK'dan İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'ne ilişkin yapılan duyuraya göre; halka açık olmayan ortaklıkların paylarının Şubat - Mayıs 2021 dönemi içerisinde ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenecek.
Buna göre 1 Ocak-1 Mart olarak uygulanacak satış döneminde, izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tablolar "son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar" olarak belirlendi.
2 Mart-31 Mayıs olarak uygulanacak satış döneminde ise "son üç yıllık finansal tablolar" izahnamede yer alacak.
Satışın başladığı tarihin ilgili tablolarda yer alan her bir dönemin bitiş tarihinden sonraki döneme denk gelen bir tarih olması durumunda; bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmesinde uygulanan 15 günlük ek süre 30 gün olarak dikkate alınacak.
Açıklamada uygulamanın amacı, "COVID-19 salgınının ülkemiz finansal piyasalarında oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesi, uzaktan çalışma uygulamasının devam ettiği sermaye piyasalarındaki paydaşlarımıza zor dönemde kolaylık sağlanması, halka açılmayı planlayan ortaklıklarda halka arz işlemlerinin belli bir tarih aralığına sıkışmasının önlenebilmesi, payları ilk defa halka arz olacak ortaklıkların yetkili kurumlarca kapsamlı değerlendirilme sürecinin sağlıklı yürütülmesine imkan tanınması ve yatırımcıların da söz konusu ortaklıkların izahnamelerini kapsamlı değerlendirebilmelerine ilişkin ihtiyaç duyulan zamana sahip olmalarına olanak tanınması" olarak ifade edildi.
Kaynak: Reuters
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