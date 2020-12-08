Türkiye ırkçılığa karşı Başakşehir'in yanında
Irkçılık olayı sonrası Başakşehir'e büyük destek geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, İBBSK gibi kulüpler ve futbolcular, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başakşehir'in yanında olduklarını ifade eden tweetler attılar. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destek mesajı geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG deplasmanına konuk oldu. Maçın hemen başında, temsilcimizde Webo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası 4. hakemin ırkçı ifadeler kullanması nedeniyle maç durdu.
Irkçılık olayı sonrası Başakşehir'e büyük destek geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, İBBSK gibi kulüpler ve futbolcular, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başakşehir'in yanında olduklarını ifade eden tweetler attılar. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destek mesajı geldi. Caner Erkin, Webo'nun fotoğrafını paylaşıp, "kardeşim.." mesajı verdi.
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