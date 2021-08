Spor hukukçusu Özgür Kılıç, Marcao'nun alabileceği cezaları değerlendirdi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:45

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, GZT Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray'ın 2-0 galip ayrıldığı karşılaşmaya, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun kavgası damga vurdu.

Maçın 62. dakikasında Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyerek kendisine saldırdı. Takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen Marcao, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Marcao'nun bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarlar da dahil olmak üzere pek çok kesimden tepki gördü. Brezilyalı oyuncu ise dün sosyal medya hesabından bir özür videosu paylaştı.

Galatasaray'ın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Marcao'ya nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusuyken spor hukukçusu Avukat Özgür Kılıç, Cumhuriyet.com.tr'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marcao ile Aktürkoğlu arasındaki olayı, "eşine rastlanmayan bir olay" olarak değerlendiren Avukat Kılıç, "Rakip takımdakilerle kavgalar oluyor ama kendi takım arkadaşlarıyla kavgalar genelde sürtüşme, bağırma şeklinde kalıyordu. Bundan bir sene önce Tottenham'da kaleci Hugio Lloris ile Heung-min Son arasında bir kavga yaşanmıştı. Böyle bir olay uzun zamandır görülmedi. Bu kavga, olayın sıcaklığıyla, yan yanayken olabilecekken Marcao saha içinde baya bir mesafe katederek Kerem'e temasta bulunuyor. Sonra Kerem'e, hiçbir şey yapmadığı halde, yumruk atmaya başlıyor. Eşine çok rastlanmayan bir olay ve hem Galatasaray hem de federasyon açısından çok zor bir durum. Hatta taraftarlar açısından da çok zor. Çünkü Marcao da Kerem de Galatasaraylıların çok sevdiği futbolcular. Marcao da dün bu konuyla ilgili olarak bir özür videosu paylaştı. Orada da samimi açıklamalarda bulundu ama şu an yine de Galatasaray'ın alacağı karar bekleniyor. Marcao, Madde 44'ten PFDK'ya sevk edildi. PFDK'nın alacağı karar bekleniyor." açıklamasını yaptı.

Kılıç, "Geçen sene Tottenham'da buna benzer bir olay yaşandı ama kavgaya dönmedi. Bundan çok uzun yıllar önce Newcastle United'ın iki futbolcusu yaka paça birbirine giriyor. Bir de Hasan Şaş ile Necati Ateş'in böyle bir olayı olmuştu ama orada da Marcao'da olduğu gibi bir mesafe katetmek söz konusu değildi. Felipe Melo ile Albert Riera'nın benzer bir olayı olmuştu ama o saha içinde değil, antrenmanda yaşanan bir tartışmaydı." dedi.

"SÖZLEŞME FESHİ İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Avukat Kılıç, Marcao'nun kaç maç ceza alabileceği sorusuna, "Federasyonun disiplin talimatı bu konuyu düzenliyor. Marcao'nun da 2 gün önce sevk edildiği 44. maddede, "saldırı" başlığında düzenleniyor. Talimat bunu düzenlerken, rakip takım oyuncusu veya kendi takım oyuncusu ayrımı yapmaz, sadece fiili düzenler. Madde 44, sporcunun, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik saldırısı olması halinde 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilebileceğini öngörüyor. Marcao, bu doğrultuda sevk edildi. Takım arkadaşı olmaları sebebiyle sporseverlerin kafaları karışıyor, ama futbolun disiplininde takım arkadaşı ya da rakip takım oyuncusu ayrımı yapılmıyor. Bu da doğru bir tutum. Hatta kendi takım arkadaşına yaptığın daha ağır bile değerlendirilebilir. Şu an Marcao'nun 5 ila 10 maç arasında bir ceza alması bekleniyor. Bu ceza kararından sonra Galatasaray dilerse tahkim kuruluna başvurabilir cezanın düşmesi için. Ayrıca bunun dışında, her profesyonel futbolcu sözleşme yaparken kulübün disiplin talimatına uymayı kabul eder. Bu durumda Galatasaray'ın disiplin talimatında önceden belirlediği cezalar kapsamında, Marcao'yu cezalandıracağı da aşikar. Bu para cezası, maaş kesme cezası da olabilir, kadro dışı kalma cezası da olabilir. Bunun da sınırları var elbette. Ben, bunun sözleşmeyi fesih sebebi olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar kabul edilebilir bir olay olmasa da, sözleşme feshi için yeterli bir sebep değil. Tek taraflı fesih gerçekleşirse, Marcao tazminat da alabilir ama haklı bir fesih olacağını ben düşünmüyorum." dedi.

"PARA CEZASI, MAAŞININ %10'UNU GEÇEMEZ"

Avukat Kılıç, son olarak, Galatasaray'ın Marcao'ya ödeyebileceği para cezası için:

"Taraftarlar ve spor yorumcuları, Marcao'ya çok büyük para cezaları verilmesini istiyorlar ama bu durumu FIFA düzenledi zaten böyle tepkisel kararlar alınmaması için. Zamanında Wesley Sneijder'e sezon içinde gördüğü sarı kartlar sebebiyle, 2.3 milyon Avro tutarında bir para cezası kesilmişti. Hatta o zaman 'şok ceza' diye konuşulmuştu. Bunun tahsili mümkün olmadı zaten. FIFA'nın düzenlemesi şu şekilde: Bir futbolcuya para cezası verilirken, bunun maksimum tutarı öngörülmüş vaziyette. Bu da oyuncunun maaşının %10'una karşılık geliyor. Maaşın %10'unu aşan bir ceza verilemiyor. Marcao en son sözleşmesini yenilemişti ve 1.2 milyon Avro maaş alıyor. Bunun %10'u kadar ceza alabilir. Müsabakalardan men edilebilir, kadroya alınmayabilir. Para cezası konusunda bu tutardan fazla bir ceza kesilemez. Kesilirse de Marcao'nun itiraz etme hakkı her zaman olacaktır." açıklamasını yaptı.