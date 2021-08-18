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Breziyalı futbolcunun eşi Pan Teixeira da sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.
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