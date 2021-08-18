<p>Süper Lig'in ilk haftasına, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasına Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu.</p>
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Süper Lig'in ilk haftasına, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasına Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu.

<p>Olayın kahramanı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi.&nbsp;</p>
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Olayın kahramanı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi. 

<p>Galatasaraylı futbolcu, yaptığı saldırının ardından kulübün alacağı her karara saygı duyacağını açıklarken Brezilyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.</p>
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Galatasaraylı futbolcu, yaptığı saldırının ardından kulübün alacağı her karara saygı duyacağını açıklarken Brezilyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

<p>Breziyalı futbolcunun eşi Pan Teixeira da sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.</p>
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Breziyalı futbolcunun eşi Pan Teixeira da sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

<p>Giresunspor - Galatasaray maçının 63. dakikasında Kerem Arktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.&nbsp;</p>
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Giresunspor - Galatasaray maçının 63. dakikasında Kerem Arktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. 

<p>Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin talimatları 44. maddesine göre saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası veriliyor.</p>
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Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin talimatları 44. maddesine göre saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası veriliyor.

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