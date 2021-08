Galatasaray yönetiminden Marcao açıklaması

17 Ağustos 2021 Salı, 11:40

Dün gece oynanan Galatasaray Giresnspor maçına Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğklu'na saldırması damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk atan Marcao, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray Yöneticisi Köksal Ünlü konuyla alakalı "Fatih hocanın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Başkan ve Fatih hoca olayın ardından bir araya geldi. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bir idari karar gerektiriyor. "Teknik heyet bir rapor hazırlıyor, idari bir ceza söz konusu. Yapılan olayla ilgili mutlaka bir cezai yaptırım olacaktır. Bugün bir karar çıkacaktır, çıkması da gerekiyor! Böyle şeyler gecikmez. Marcao olayı konusunda teknik heyet sadece dünkü olay değil, konunun geneliyle ilgili bir rapor hazırlayıp bugün bize iletecek. Kamuoyu müsterih olsun ki gereği yapılacaktır."" dedi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayla ilgili, "Yapılması gereken ilgili olarak, "Yapılması gereken neyse onu yapacağız. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz" dedi.

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Terim Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayla ilgili olarak her iki oyuncunun da kıymetli olduğunu vurgulayarak, yaşanan olayın hoş olmadığını ve Marcao’nun özür dileyeceğini belirtti. Terim, “Bu durum maçın önüne geçti açıkçası. Futbol hayatımızda birçok şey gördük ama her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğimiz şeyler de bazen karşımıza çıkabiliyor. Şimdi biz futbolcular, biz hocalar, biz yöneticiler zaman zaman yükseliriz. Soyunma odasında, kampta, maç oynanırken. Birbirimizle münakaşa ederiz. Hatta neredeyse yumruklaşırız ama sabaha her şey biter veya yarım saat sonra her şey biter. Bu öyle bir hadise değil maalesef. Gereken neyse yapılacak. Oturacağız konuşacağız. Nefes alıp sabaha kadar rahatlamayı bekleyeceğiz. Hepimiz akil insanlarız. Fevri hareket edemeyiz. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz” diye konuştu.

Fatih Terim, dönüşte de yönetime, ''Para cezası, kadro dışı veya daha ağır ceza verilebilir'' mesajı verdi.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

Madde 44 şöyle: "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir."