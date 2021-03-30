Spor İstanbul okulları açılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un hizmete açtığı Spor İstanbul Okulları'nda 2. Eğitim Dönemi başlıyor.
İstanbul’da yaşayan her çocuk spora erişebilsin diye şehrin dört bir yanında spor okulları oluşturan Spor İstanbul, ikinci eğitim dönemine hazırlanıyor. 30’u aşkın tesiste uzman kadrosuyla çocukların sporla büyümesi için kapsamlı çalışmalar yürüten Spor İstanbul, 5 Nisan’da başlayacak yeni dönemde 3-15 yaş arası çocuklara 14 farklı branşta eğitim verecek. Spor okullarında temel hareket becerileri ve spor eğitimleri alan çocukların gelişimleri fiziksel ölçümlerle takip ediliyor. Spor İstanbul Okulları 2. Eğitim Dönemi dersleri 5 Nisan 2021’de başlayacak ve 29 Mayıs 2021’de sona erecek. Kayıtlar ise 01 Nisan 2021 – 12 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak. Eğitimlere katılmak için 15 TL’lik kayıt bedeli dışında başka bir ücret talep edilmiyor.
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