Spor salonunda cuma namazı kılındı
Erzurum'da "koronavirüs tedbirleri" kapsamında cuma namazlarında camilerde yoğunluğun önüne geçmek için spor salonları ibadete açıldı.
"Koronavirüsle mücadele" kapsamında Erzurum İl Hıfzıssıhha Kurulu, Cuma namazlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Havaların sıcak olduğu günlerde park ve bahçelerde cuma namazı kılınmasına izin veren İl Hıfzıssıhha Kurulu, hava sıcaklığının düşmesinin ardından Vali Okay Memiş başkanlığında toplandı.
Özellikle cuma günleri camilerde yoğunluğun önlenmesini isteyen kurul, Erzurum'daki spor salonlarında cuma namazı kılınması kararını aldı. Kurul kararıyla il ve ilçelerde bulunan spor salonlarının yanısıra bazı okulların salonlarında da cuma namazı kılınabilecek.
KAZIM KARABEKİR SALONUNDA CUMA NAMAZI
Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği bugün cuma namazı Erzurum Spor Salonu'nda kılındı. Abdulkadir Geylani Caminin imam hatibi Musa Kazım Keskin'in kıldırdığı cuma namazına bölgedeki kamu kuruluşlarında görev yapanlar ve vatandaşlar katıldı. Ses düzeni kurulan salona seccadeleriyle gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek namazlarını kıldı.
'CAMİLER DEZENFEKTE EDİLİYOR, KONGRE MERKEZİNİ AÇTIK'
Erzurum'daki bine yakın caminin dezenfekte edilmesi için alınan malzemelerin tanıtımını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ibadet yerlerinin daha temiz ve düzenli hale getirileceğini kaydetti. Cuma namazlarında camilerde yoğunluk oluştuğu için 25 bin metrekarelik kongre ve fuar merkezini ibadete açtıklarını söyleyen Sekmen, spor salonları ve uygun alanlarında vatandaşların namazlarını kılabileceklerini söyledi.
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