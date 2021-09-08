Spor yazarı Arif Kızılyalın, Hollanda maçını yorumladı
Spor yazarı Arif Kızılyalın, Hollanda maçı sonrasında Şenol Güneş'in açıklamalarına yorumda bulundu.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından Şenol Güneş'in açıklamaları sosyal medyada çok tartışıldı. Bu tartışmalar üzerine Cumhuriyet Tv'ye konuşan Arif Kızılyalın, "Türkiye Futbol Federasyonu yalvarma makamı değildir. Türkiye futbol federasyonundan kimse bir teknik direktöre gel başa geç diye yalvaramaz.Bu bir alın lekesidir. 6-1 mağlubiyeten daha ağırdır.Burdan cumhurbaşkanına sesleniyorum; bu rezalate bir dur denilmeli." ifadelerini kullandı.
Videonun tamamı Cumhuriyet Tv'de :
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