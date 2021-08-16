Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayımlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı.
Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayımlanan "Ertem Şener ile VAR Odası" programının son dakikalarında fenalaşarak yayından ayrıldı. Bol'a İlk müdahaleyi eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.
tv100'ün haberine göre, programın yapımcısı Ertem Şener yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti. Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı ardından Emre Bol ambulans ile hastaneye götürüldü.
Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Emre Bol kardeşim ameliyattan çıktı. Ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdi. Durumu şükürler olsun şu an iyi. Bir kaç gün hastanede kalacak. Arayan, yazan, soran tüm gerçek dostalara teşekkür ederim. Kendisi çok daha güçlenerek dönecek. Dualarınızı eksik etmeyin."
Emre Bol kardeşim ameliyattan çıktı. Ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdi.— spikertem (@spikertem) August 16, 2021
Durumu şükürler olsun şu an iyi.
Bir kaç gün hastanede kalacak.
Arayan, yazan, soran tüm gerçek dostalara teşekkür ederim.
Kendisi çok daha güçlenerek dönecek.
Dualarınızı eksik etmeyin. pic.twitter.com/F9ft8CNdGy
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