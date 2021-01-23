Doğal ve gerçek bal nasıl anlaşılır?

23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:00

Vücudumuzun ana enerji kaynağı karbonhidrat olmasına rağmen çoğu kişinin kilo alma endişesyile karbonhidrat tüketmekten kaçındığının altını çizen Kürüm, spor yapanların karbonhidrat kaynağını seçerken ne çok hızlı ve ne de çok yavaş emilen besinleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Balın glisemik indeksinin, türüne göre değişmekle beraber düşük ve orta düzeyde olduğunu belirten Kürüm, “Bal kan şekerini hızlı yükseltmez, bu da spor yapanların performansını daha uzun süre devam ettirebilmeleri için önemlidir. Ayrıca balı az miktarda bir protein kaynağı ile karıştırırsanız glisemik yükünü yani kan şekerine olan etkisini biraz daha düşürmüş olursunuz. Bu şekilde bal gibi çok önemli ve besleyici bir karbonhidrat kaynağını doğru kullanarak kas ve karaciğer glikojen depolarınızı doldurabilirsiniz” dedi.

AKTİF BİREYLERİN KORUYUCU GIDASI

Kürüm, balın aminoasitlerden enzimlere, minerallerden antioksidan etki gösteren fenolik bileşenlere kadar çok zengin fonksiyonel özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti.

Balın, antioksidan ve anti-inflamatuar etki gösterdiğini de hatırlatan Kürüm, bu sayede balın aktif spor yapan bireylerde artan oksidatif strese karşı koruyucu özellik sağlarken aynı zamanda antrenman sonrası kas ve eklem ağrılarını azaltmada yardımcı olduğunu söyledi.

DOĞAL BAL NASIL ANLAŞILIR?

Bu noktada bal satın alırken mutlaka güvenilir bir markanın tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Kürüm, şunları kaydetti:

"Piyasada ambalajlı ya da açıkta satılan birçok bal var. Tüketici olarak bu balları duyusal olarak değerlendirerek sağlıklı ve doğal olup olmadığını anlayamayız. Doğal ve sağlıklı balı anlamanın tek yolu analiz sonuçlarıdır. Balın fonksiyonel özelliklerinden faydalanmak isteyenlere sadece güvenilir markalara ait, analizi yapılmış, ambalajlı balları tüketmelerini öneriyorum.”

"ANTRENMAN GÜNÜ BAL TÜKETEBİLİRSİNİZ"

Spor yapanların en zorlandığı konulardan birinin antrenman öncesi ve sonrası öğünler olduğunu hatırlatan Kürüm, bu öğünlerin kaslara enerji sağlanabilmesini için karbonhidrat ağırlıklı olması gerektiğinin anlatarak, "Örneğin bir kâse süte yulaf ve doğal bal ekleyebilir ya da 1 dilim ekmeğe fıstık ezmesi ve doğal balı sürerek tüketebilirsiniz. Bu şekilde enerji sağlayan glikojen depolarınızı desteklemiş olursunuz. Protein tüketimi hem kas kaybını önlemek ve hem de kas yenilenmesini desteklemek için önemlidir. Fakat antrenman sonrasında az bir miktar tüketilmesi çoğumuza yetecektir. Örneğin bir kâse yoğurt veya bir bardak süte 1 yemek kaşığı doğal bal eklemek iyi bir alternatif olabilir. Eğer kas gelişimine yönelik bir sporla uğraşıyorsanız bu öğünü proteinden zengin hale getirebilmek adına 1 avuç çiğ kuruyemiş de ekleyebilirsiniz” diye konuştu.

Kış ayları gibi enerjimizin düştüğü ve bağışıklığın daha önemli olduğu dönemlerde ihtiyaçlarımızın değiştiğini anlatan Kürüm, aktif spor yapanların propolis ve ginseng içeren doğal bal karışımlarını tüketerek, enerji seviyelerini arttırabilecekleri gibi bağışıklıklarını da güçlendirebileceklerini hatırlattı.