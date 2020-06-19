Sporda çocuk istismarında kara tablo!

19 Haziran 2020 Cuma, 15:45

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sporda çocuk istismarının tehlikeli boyutlarda olabileceğini ortay koydu.

Yapılan bağımsız bir araştırmaya göre spor, çocuk istismarı failleri için bir kılıf haline gelebiliyor. İngiltere’deki Truth Project (Doğruluk Projesi) kurumu tarafından yapılan araştırmalar, daha önce de bu alanlarda ses getirmişti.

The Guardian’da yer alan araştırmada spor antrenör ve hocalarının, çocukların savunmasızlıklarını kullanarak istismar edebildiklerini saptadı.

Cinsel istismardan sağ olarak kurtulan 3 bin 939 kişi, kendi istekleriyle bu araştırmanın bir parçası oldular. Haziran 2016 ile Mart 2020 tarihlerini kapsayan araştırmada, 64 olayın spor yapılan bir alanda gerçekleşen çocuk istismarı olduğunu söyledi. Bu 64 olaydan 58’inde, antrenör veya bir spor çalışanının cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

64 VAKADAN 39'U

Çalışmaya katılanlar, istismarda bulunanların erkek olduklarını belirtirken yaşanan 64 vakadan 39’unun bir spor kulübünde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu, Truth Project’in çocuk istismarına odaklanarak yaptığını araştırmalardan dördüncüsü. Kurum daha önce dini alanlarda, bakım evlerinde ve nezaret ortamında yapılan çocuk istismarına dair araştırmalar yayınlamıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, daha önce istismara uğramış çocukların verdikleri ifadelerden yola çıkarak sürecin tahmin edilenden çok daha kökleşmiş olduğu vurgulandı. Özellikle jimnastik ve yüzme sporlarının gerektirdiği temas sebebiyle istismara daha açık olduğu da bir diğer ayrıntı.

“HEPSİ ŞAKAYMIŞ GİBİ YAPILIYORDU”

Kurtulanlardan birinin verdiği demece göre, “Spor nedeniyle kamplara veya organizasyonlara gidiyorduk. Şakaymış gibi duşta çıplakken fotoğraflarımız çekiliyordu. Hepsi şakaymış gibi yapılıyordu” diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Bir başka kurtulan kişinin açıklamasında, “Düşündüğünüz gibi bir anda radikal bir hal almıyor. Tacizci süreci adım adım inşa ediyor. Önce spor sırasındaki temasla başlıyor. Size spordan bir şeyler öğretiyormuş gibi. Ardından zaman içinde cinsel tabirler kullanıyor ve hatta pornografik görselli mesajlar atabiliyor. Ancak yaşınız sebebiyle uzun süre durumu idrak edemeyebiliyorsunuz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Araştırmada yer alan Dr. Sophia King, çocukların bu süreçlerde yalnız kaldıklarını ve yaşananları anlatmaktan utandıklarını belirtiyor. Birçokları da anlatacaklarına inanılmamasından endişe ediyor.

Çalışmanın tamamı henüz açıklanmadı. Daha büyük bir örnek grup ile araştırmanın açıklanması ve gerekirse bu sürece dair düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.