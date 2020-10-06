Spotify'dan şarkı sözüyle arama yapma özelliği

06 Ekim 2020 Salı, 09:57

Webtekno'nun aktardığı bilgilere göre şirket, YouTube ve Apple Music gibi platformlarda yıllardır olan "şarkı sözüyle arama yapma" özelliğini mobil uygulamasına getirdi. Kullanıcılar artık şarkı sözünü yazarak Spotify'da arama yapabilecek.

Şirketin bu özelliği mobil kullanıcılar için oldukça yeni olsa da aslında masaüstü uygulamasında uzun bir süredir mevcut.

Kullanıcılar artık webde arama yapmak zorunda kalmadan istedikleri şarkıyı kolayca bulabilecekler:

Görsel: Webtekno

Spotify'ın mobil uygulamasına eklenen bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, akıllarında kalan şarkı sözleriyle doğrudan uygulama üzerinde arama gerçekleştirebilecekler.