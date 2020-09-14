Spotify'dan yeni özellik: 'Hep Seveceklerim'

14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:42

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu haline gelen Spotify, yeni bir özelliğini kullanıma sundu. "Hep Seveceklerim" adı verilen bu yeni özellik, kullanıcıların en sevdikleri müzik ve podcast yayınlarını paylaşabilmelerine imkan tanıyor.

Sadece 5 içeriğin eklenebildiği bir çalma listesi olarak kullanıma sunulan "Hep Seveceklerim", kullanıcılara sevdikleri müzik ve podcastleri kolaylıkla paylaşabilme imkanı tanıyor.

Spotify, yeni özelliğini Zeynep Bastık, Can Bonomo, Can Temiz, İsmail Türküsev ve Bengi Apak gibi isimlerin en sevdikleri müzik ve podcastlerle duyurdu.

Spotify'ın yeni özelliği şu şekilde gözüküyor:

Spotify'ın Hep Seveceklerim isimli özelliği kullanıma sunulmuş olsa da bazı kullanıcılarda henüz aktif olarak kullanılamıyor gibi görünüyor. Bu durumun ilerleyen saatlerde düzeltilmesi ve özelliğin tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenmesi bekleniyor.