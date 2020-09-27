Spotify'dan yeni özellik: "Listen Alike"
Spotify, kullanıcılarının kendileri ile benzer dinleme alışkanlıklarına sahip olan ünlüleri bulmasını sağlayan yeni işlevi Listen Alike'ı kullanıma sundu.
Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu haline gelen Spotify, yeni "Benzer Dinleyenler" (Listen Alike) işleviyle sizinle aynı şarkıları dinleyen ünlüleri göstermeye başladı.
Yeni işlev, John Legend, Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Addison Rae gibi ünlü isimler arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Aynı zamanda hangi ünlünün müzik zevkine daha yakın olduğunuzu yüzde olarak görebiliyorsunuz. Sonuçları aldıktan sonra "Daha fazlasını gör" üzerine basarak ünlülerle dinlediğiniz ortak sanatçıları ve şarkıları görebiliyorsunuz.
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