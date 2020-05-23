Stadyumu AKP’li başkan denetledi

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 20:13

İzmir’in Menemen ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ihaleye çıktığı Asarlık futbol sahası yenileme çalışmalarını İçişleri Bakanlığı bünyesinde hukuk müşaviri olarak görev yapan eski AKP’nin belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar ve ilçe başkanının denetlemesi tepki çekti.

Menemen’de 500 kişi kapasiteli Asarlık futbol sahasının yenilenmesi ve genişletilmesi için 17 Mart 2020 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihaleye çıktı. İhale ile sahanın çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla beraber tribündeki koltuk sayısının artırılması planlandı.

3 ay sonra tamamlanacak saha için AKP’li Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, yanında İçişleri Bakanlığı’nda hukuk müşaviri olarak görev yapan ve devlet memuru olan eski belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar ile AKP’li meclis üyeleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Muzaffer Sıtkı Yüksel burada yaptığı açıklamada, Menemen’e hizmet etmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Menemen’de İçişleri Bakanlığı bünyesinde hukuk müşaviri olarak görev yapan Durmaz Bayraktar’ı görevinin gereklerine uygun davranmadığı gerekçesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Polat, “Bu şahıs, devletin yaptığı hizmetleri AKP yapmış gibi algı yaratıyor. Devletin kurumları AKP’nin güç gösterisi yapacağı yer olamaz. Daha önce belediye başkanımıza hakaret etmişti. Şimdi de ilçe başkanı ile birlikte Spor İl Müdürlüğü’ne ait tesisi incelemeye gidiyor.

İl Müdürlüğü’nün yaptığı hizmeti sanki AKP yapıyormuş gibi algı yaratılıyor. Durmaz Bayraktar, 657 Sayılı Kanuna tabi memur olmasına rağmen siyaset yapmaya ve siyasi açıklamalara devam etmektedir.

Siyaset yapmak istiyorsan istifa et. Hizmet etmek istiyorsan kanunlara uy” dedi. CHP Menemen İlçe Başkanı, eski milli sporcu Turan Erdoğan, devlet memuru olan Bayraktar ve ilçe başkanı Yüksel’i “halkı kandırmakla suçladı.” Erdoğan, “İhaleyi alan şahsın Durmaz Bayraktar ile ilişkisi nedir?” diye sordu.