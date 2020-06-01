Stanley Kubrick’i etkileyen sahne

01 Haziran 2020 Pazartesi, 15:43

Ridley Scott’ın 1979 yılında çektiği “Alien” filminde yer alan ve John Hurt’ün oynadığı karakterin göğsünden yaratığın çıktığı sahne yıllardır sinemaseverlerin 2en korkunç2 sahneleri arasında tyer alır.

Scott’ın ünlü sahneyi çekerken John Hurt hariç hiçbir oyuncuya ayrıntılardan bahsetmediği ve onların gerçek tepkileri kameraya almak istediği uzun zamandır bilinen bir gerçek.

NASIL YAPTIN DİYE SORMUŞ

Yönetmenin geçenlerde Los Angeles Times ile yaptığı bir söyleşide anlattığına göre dünyaca ünlü sinemacı Stanley Kubrick filmi izledikten sonra Scott’ı aramış.



Scott “Stanley Kubrick beni aradı ‘Nasıl yaptın?’ diye sordu. ‘Sahneyi yavaşlatarak izledim ama kesmeyi nerede yaptığını anlamadım’. Nasıl yaptığımı anlatınca “Tamam, tamam anladım. İşe yaramış’ dedi.” diyor.



Filmi izleyenler anımsayacaktır, uzay gemisinin mürettebatının yemek yedikleri masanı üzerinde geçen ve “chestbuster” olarak sinema tarihinde yerini alan sahnede John Hurt’ün göğsü parçalanıyor ve içinden yaratık fırlıyor.



Ridley Scott sahneyi çekerken masada John Hurt’ün başının geçeceği büyüklükte bir delik açmış ve sonra sahte bir insan gövdesini masanın üzerine yerleştirmiş. Masanın altına giren Hurt başını delikten geçirerek kostüm yardımıyla sahte gövdeye eklemlenmiş.



“Tüm sahneyi bir seferde çekmeliydim” diren Scott şöyle anlatıyor: “Çünkü bir kez etrafa kan saçıldıktan sonra her yeri temizleyip bir daha aynı sahneyi çekmem imkansız olacaktı. Oyunculara da göğsünden çıkacak yaratığı göstermedim. O zamanlar bugünkü özel efektler yoktu biliyorsunuz. Bir şekilde yaratığı oradan çıkaracaktım.”





