Star Wars oyuncusu Mark Hamill sadece adını tweetleyerek binlerce beğeni aldı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:59

Star Wars film serisinde Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, neredeyse hiç çaba göstermeden gündem olabileceğini söyleyen bir hayranının tavsiyesine uydu.

69 yaşındaki oyuncuya Twitter’dan bir hayranı sadece Mark Hamill yazarak binlerce beğeni toplayabileceğini yazdı. Bunun üzerine Hamill de tweet’e cevap olarak sadece adını yazdığı bir tweet attı.

Tweet bir anda popüler hale gelirken sosyal medya kullanıcıları da yeni bir akım başlattı.



Pek çok Twitter kullanıcısı da “Mark Hamill” yazarak beğeni beklemeye başladı.

Akıma katılanlar arasında George Takei bile vardı. Takei de “Mark Hamill. Ve şimdi bekliyoruz” paylaşımı ile binlerce beğeni aldı. Film yapımcısı Ken Olin de “Bu, herkeste işe yarar mı? İşte gidiyor: Mark Hamill” yazdı. Alman aktör Flula Borg da “Mark Hamill yakında görüşürüz, binlerce beğeni!” yazarak akıma katıldı.



Hamill’in yanıtladığı “Mark Hamill” tweet’i neredeyse 605 bin kez beğenildi ve yaklaşık 35 bin retweet aldı.



Oyuncunun adı 5 Eylül'den beri Twitter'da gündemde.

Hamill, hayranları arasında epey popüler ve bunun bir sebebi de sosyal medyada onlarla düzenli olarak etkileşime girme alışkanlığı olarak gösteriliyor.