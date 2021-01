Yapımcılığını Marvel patronunun üstlendiği Star Wars filminin senaristi belli oldu

10 Ocak 2021 Pazar, 10:00

Star Wars: The Rise of Skywalker - Fotoğraf: Twitter (@starwars)

Daha önce Rick and Morty’de görev alan, Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ta da imzası bulunan Waldron, Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’nden (Star Wars: The Rise of Skywalker) sonraki dönemi konu edinmesi hedeflenen filmin senaryosunu kaleme alacak.

Söz konusu anlaşma, Star Wars filmlerinde yeni bir dönem başlatmak isteyen Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy’nin 2019 Eylül’ünde Feige’i istediği açıklandıktan sonra filme dair çıkan ilk haber olma niteliği taşıyor. Walt Disney Studios’un eşbaşkanı Alan Horn, Feige’in Star Wars’a duyduğu sevgi ve Marvel Sinematik Evreni’ndeki başarılarını göz önüne alan Kennedy’nin onun doğru isim olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Zira Feige daha önce şöyle konuşmuştu:

"Star Wars’a takıntılıyım. Kim değil ki?"

Öte yandan, filmin ne zaman çekileceğine dair bir bilgi henüz yok.

2020 Aralık’ında gerçekleşen Disney'in Investor Day (Yatırımcılar Günü) sunumunda iki farklı Star Wars filmi daha duyurulmuştu. Bunlardan biri Patty Jenkins’in yöneteceği ve 2023’te vizyona girmesi planlanan Rogue Squadron’ken diğeri, adı ve tarihi belli olmayan yönetmenliğini Taika Waititi’nin yapacağı proje.

Kaynak: Independent Türkçe