Statlar seyirciye kapıları açıyor mu?
Koronavirüs tedbirleri gereği pandemi arasından beri seyircisiz devam eden ligler için TFF’nin yeni bir karar alacağı iddia edildi.
Kulüplere seyirci müjdesi. Koronavirüs tedbirleri gereği pandemi arasından beri seyircisiz devam eden ligler için TFF’nin yeni bir karar alacağı iddia edildi. İddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu milli ara sonrası statlara yüzde 20 seyirci almayı planlıyor.
Pandemi arasından beri seyircisiz devam eden ligler için TFF yeni bir karar almaya hazırlanıyor. İddiaya göre milli ara dönüşü statlara %20 kapasiteyle seyirci alınacak.Bu kararda UEFA'nın, "Uluslararası etkinliklerde yüzde 30 kapasiteye kadar seyirci izni vermesinin etkiliği olduğu ve yine Avrupa'nın bazı liglerinin konuyla ilgili olarak aldığı kararın örnek teşkil ettiği öğrenildi.
Bu kapsamda locaların tamamını satacak olan kulüpler koltuklara da yüzde 20 ya da yerel yönetimlerin onayı ile yüzde 30 civarı seyirci alacak.
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