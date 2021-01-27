Statlar taraftarlara açılıyor mu?

27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:20

TFF Başkanı Özdemir, EMD Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Türker, TFF Başkanı Özdemir’e Türkiye genelindeki üyeleriyle ekonomi gazeteciliğini temsil eden EMD’nin çalışmalarından bahsetti. Ağırlıklı olarak spor ekonomisinin konuşulduğu görüşmede Özdemir, futbol karşılaşmalarını mart ayından itibaren seyircili oynatmayı planladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

SEYİRCİLİ MAÇTA MART HEDEFİ

“Biz maçlara seyircili devam etmek istiyoruz, hedefimiz bu. Eğer ben diyorum ki aşılanma büyük rakama çıkarsa bizde yüzde 30-35 kapasiteye çıkarız stadyumlarda. Bir madde getiririz ‘stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır’ deriz. Aşı çok sayıya ulaşırsa Mart 15’e kadar seyircili ama genel seyircinin aşılı olmasını isteriz gibi düşüncemiz var. Biz seyirciyi katmak istiyoruz. Herşey devlete bağlı, Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Ama bizim Pandemi Kurulu’na baktıracağız olur mu olmaz mı diye. Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alacağız, gerekli izinleri alabilirsek bir düzen, intizam içinde maçları seyircili oynatmak istiyoruz.

FİNANSAL SIKINTI ÇOK BÜYÜK

Spordaki en önemli konulardan bir tanesi finansal yapılar. Kulüplerimiz şu anda finansal durumdan çok sıkıntılı. Bütün kulüplerde 4-5’i hariç onlar da ceplerinden para koyarak ancak kulüpleri ayakta tutabiliyorlar. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Borçları çok büyük ama gelirleri de çok büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az. Hiç para sıkıntısı olmayan tamamen bütçeleri içinde kalıp yöneten takımlar da var. Hele dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borçları var. Bu, bugünden yapılmamış, böyle bir sistemle birike birike gelmiş. Pandemi bu kulüplerin mali olarak yapılarını gerçekten çok etkiledi. Kurların hızlı ilerlemesi, çünkü kulüplerin büyük giderleri dövize dayalı.

YÜZDE 40 GELİRLERİ AZALDI

Kulüplerin gelirleri azaldı. Seyirci hasılatı hiç yok. Dört büyüklerin önemli derecede tribün, loca gelirleri vardı. Hem saha içi hem göğüs reklamları ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Pandemi dolayısıyla kulüplerin gelirlerinde önemli derecede kayıplar oldu. Hem yayıncı kuruluş hem gelirler düşünce üst üste koyduğunuz zaman spor kulüplerimizin yüzde 30’la 40 civarında gelirlerinde kayıp oldu. Pandemiyle ilgili 21 kulübün kaybını topladığınız zaman 1,2 milyar TL olduğunu hesaplıyoruz. Pandeminin ve ekonomideki kurların artmasından dolayı kulüplerimizin uğradığı zarar.

YENİ YAYINCI KURULUŞ İHALESİ

Gelecek sene yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Yeni bir ihale sürecine gireceğiz. Bütün dünya yayıncı kuruluşlarını davet edeceğiz. Türkiye büyük bir nüfus, 83 milyon insan var. Bu sene 2020-2021 sezonu. 2021-2022’de bunların sözleşmesi bitiyor. Şu anda dördüncü yılları, bir yılları daha var. Biz 2021’in haziran ayından itibaren ihale hazırlıklarıyla beraber ilana çıkmak durumundayız. Bu senenin haziranı ile aralık ayı arasında yeni yayıncı kuruluşun ihale dosyasını hazırlayıp kamuoyuna çıkacağız. Bunu bütün ülkelere, bütün dünyadaki yayıncı kuruluşları ‘gelin ihaleye girin’ diye davet edeceğiz. Pandemi de düzelme yoluna girerse bu yayıncı kuruluşla gelirleri arttırıcı iyi bir ihale yapabilirsek o zaman kulüplerimizin maddi durumları iyiye doğru gidebilir. Biz bir takım harcama limitleri sistemi getirdik. Bir Lisans Kurulu kurduk. Bütün takımların harcamalarını kontrol ediyorlar.

DARBOĞAZ BEŞ YILDA AŞILACAK

Bu şekilde transferde harcama limitlerine disiplin getirdik. UEFA bizim bu çalışmalarımızdan çok memnun. Dört büyüklerin şu anda borcunun tutarı 14 milyar TL. Türk futbolunun şu andaki gelirlerinin toplamı tahminen 750-800 milyon dolar. Ama Avrupa’nın altıncı büyüğüyüz. Futbol endüstrisinde, futbol ekonomisindeki büyüklüklerde Avrupa altıncısıyız. Meclis’teki Kulüpler Yasası var. Şirketleşmeyi önemsetiyor. Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz. Çok destekliyoruz bunu. Bu düzenleme yasalaşırsa kulüp başkanı kendi döneminde bütçesinden fazla borçlanırsa kendine sorulacak, o onun borcu. Bu şekilde kulüp başkanlarının yönetimlerinin kulüplerini aşırı borçlandırma olayından kurtulmuş olacağız. Futboldaki ekonomik darboğazı bugün yarın değil ama 5 yıllık projeksiyonda kulüpleri'adüzlüğe çıkaracağımızı ümit ediyoruz.”