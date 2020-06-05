Statta en fazla 296 kişi!

05 Haziran 2020 Cuma, 08:14

TFF, 12 Haziran'da başlayacak maçlarla ilgili son kararını verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu ve sağlık kurulu statta bulunması gereken kişi sayısını 296 olarak açıkladı. Almanya'da ise bu sayı 322.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Biz maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız. Olmazsa olmazımız maçların oynanarak ligin tamamlanmasıydı. Kulüpler disiplini hiç bırakmayacak. Eğer kulüpler disiplini bozmazsa ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.