Steam yaz indirimleri başladı! İşte 2020’de yaz indirimine girecek oyunlar...
Steam’de yaz ve kış indirimleri artık gelenekselleşmiş bir hal aldı. Dün başlayan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz’a kadar devam edecek. Hangi oyunların indirime gireceği ise Steam sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
Steam indirimleri PC oyuncuları için büyük önem taşıyor. Bir çok oyun yarı fiyatının altına inerken oyun tutkunları indirimleri yakından takip ediyor.
2020’DE BÜYÜK İNDİRİM BEKLENEN OYUNLAR
Gta 5
Playerunknown’s Battlegrouds
No Man’s Sky
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Witcher 3
Football Manager 2020
REKABET ARTTI
Epic Games’in üye sayısını günbegün arttırdığı bu süreçte, Steam’in 2020 Yaz İndirimlerinde pek çok önemli oyunu yüksek indirimlerle oyunseverlere sunarak rekabeti kızıştıracağı söylentiler arasında.
Kaynak: Sözcü
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