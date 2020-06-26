Steam yaz indirimleri başladı! İşte 2020’de yaz indirimine girecek oyunlar...

26 Haziran 2020 Cuma, 11:59

Steam indirimleri PC oyuncuları için büyük önem taşıyor. Bir çok oyun yarı fiyatının altına inerken oyun tutkunları indirimleri yakından takip ediyor.

2020’DE BÜYÜK İNDİRİM BEKLENEN OYUNLAR

Gta 5

Playerunknown’s Battlegrouds

No Man’s Sky

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Witcher 3

Football Manager 2020

REKABET ARTTI

Epic Games’in üye sayısını günbegün arttırdığı bu süreçte, Steam’in 2020 Yaz İndirimlerinde pek çok önemli oyunu yüksek indirimlerle oyunseverlere sunarak rekabeti kızıştıracağı söylentiler arasında.

Kaynak: Sözcü