Stephen King'in en sevdiği 9 korku filmi ve dizisi

21 Aralık 2020 Pazartesi, 10:12

"Ölülerin Şafağı"

Ünlü korku yazarı Stephen King'in, izlemekten keyif aldığı bir çok korku dizisi ve filmi var ve bunlar arasında "Blair Cadısı" (The Blair Witch Project), "Ölülerin Şafağı" (Dawn of the Dead) gibi filmler de yer alıyor.

King bugüne kadar 61 roman, 5 kurgu olmayan kitap ve yaklaşık 200 kısa hikaye yayımladı. Bununla birlikte King'in pek çok hikayesi de televizyona ve sinemaya uyarlandı.

"Blair Cadısı"

King, en sevdiği filmler arasında yer alan 1999 yapımın "Blair Cadısı" filmine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Blair Cadısı' hem gerçek gibi görünüyor hem de gerçek gibi hissettiriyor. Ve bu nedenle gördüğünüz en korkunç rüyaya benziyor. Diri diri gömüldüğünüzü düşündüğünüzden nefes nefese, ağlayarak ve bir rahatlamayla uyandığınız ve sonrasında kedinizin yatağınıza atladığı ve göğsünüzde uyuduğu rüyaya…"

"Mavi Korku"

King'in sevdiği bir diğer filmse yine bir 1999 yapımı bir film olan "Mavi Korku" (Deep Blue Sea). Her ne kadar şu an izlense etkilememe ihtimali yüksek olan film yayımlandığı dönemde epey ses getirmişti.

"Son Durak"

"Son Durak" (Final Destination) filmi de yazarın sevdiği yapımlar arasında yer alıyor. Her ne kadar filmin daha sonra 4 devam filmi daha çekilse de King sadece ilk filmin gerçekten ürkütücü olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

"Soldaki Son Ev"

"Soldaki Son Ev" (The Last House on the Left) King'in listesinde yer alan bir diğer film. King, 1972 yapımı aynı isimli filmin yeniden çekilmiş versiyonu olan 2009 tarihli filme dair, "yeni yüzyılın en iyi korku filmi" ifadelerini kullanmıştı.

"Ziyaretçiler"



Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Liv Tyler'ın başrolünde yer aldığı "Ziyaretçiler" (The Strangers) ve "The Witch" filmleri ve Netflix'te yayımlanan "The Reckoning" ve "Dracula" dizileri de yazarın sevdiği yapımlar arasında yer alıyor.

"The Witch"



"The Reckoning"