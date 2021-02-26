Stephen King’in kült romanı ‘Hayvan Mezarlığı’ bir kez daha filme uyarlanacak

26 Şubat 2021 Cuma, 01:00

Webtekno'nun aktardığı habere göre, Stephen King’in 1983 yılında yayımlanan kült korku romanı "Pet Sematary" (Hayvan Mezarlığı) bir kez daha filme uyarlanacak. Şu ana kadar CBS All Access olarak hizmet veren ancak önümüzdeki aydan itibaren Paramount+ olarak yeniden adlandırılacak abonelik temelli yayın ağında yayımlanacak yeni "Hayvan Mezarlığı" uyarlaması, 2019’da gösterime giren filmin öncesini konu alacak.

"Hayvan Mezarlığı" için "kariyeri boyunca yazdığı tüm romanlar arasında en korkutucusu" ifadesini kullanan King'in kitabı, Mary Lambert yönetmenliğinde 1989 yapımı "Hayvan Mezarlığı" ve 1992 yapımı "Hayvan Mezarlığı 2" adlı filmlere uyarlandı. İlk uyarlama dönemine göre beklentileri karşılamayı başarsa da 2019 yılında gösterime giren yeni "Hayvan Mezarlığı" filmi, pek çok kişi için hayal kırıklığından ibaretti.

Evlerinin yakınında bulunan eski bir mezarlıkta hem baştan çıkarıcılık hem de dehşet ile karşılaşan bir aileyi merkezine alan "Hayvan Mezarlığı", pek çok ürkütücü ve rahatsız edici imgeyi barındıran bir dünyada geçiyor.

HİKAYENİN ÖNCESİNİ ANLATACAK

Paramount+'ın prequel (bir edebiyat eserinin, sinema filminin veya dizinin öncesini konu edinen bölüm) yapımında 2019 yılında gösterime giren filmin yapımcısı Lorenzo di Bonaventura ile senaristi Jeff Buhler, bir kez daha bir araya gelecek.

Yapım, daha önce görmüş olduğumuz hikayelerin öncesini anlatacağından içeriği hakkında bir tahminde bulunmak zor. Bununla birlikte Stephen King’in orijinal eserinde bir prequel bulunmadığı için yapımcıların markaya "kendi hikâyeleriyle" devam edeceği düşünülüyor.

2019 yapımı "Hayvan Mezarlığı"nın fragmanı şöyle: