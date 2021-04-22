STK’ler Çamlıyayla'da Nutuk dağıttı
Ulu önder Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda dağıtılmasını sakıncalı bulmasına tepki gösteren Mersin’deki sivil toplum örgütleri Çamlıyayla’ya giderek Nutuk dağıttı.
Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Yenikuşak Köy Enstitüleri Derneği üyeleri dün Çamlıyayla ilçesinde buluştu. İlçede esnafa ve yurttaşlara Nutuk dağıtan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan ADD Mersin Şube Başkanı Adnan Gündoğdu, “Hiç çekinmeden, hiç utanmadan, fütursuzca bu kararını bildiriyor. Neresi sakıncalı bu Nutuk’un. Çocuklarımız Nutuk okuyunca tam bağımsız Türkiye fikrini edinecekler bundan mı korkuyorsunuz” dedi.
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