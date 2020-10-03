STK’ler ve meslek örgütlerinin etkinlikleri ertelendi. Yeni baroların önü açıldı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında; sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikleri, 1 Aralık’a kadar erteledi. Ankara’nın da içinde bulunduğu bazı illerin hıfzısıhha kurulları genelgeyi “Etkinliklerin ve genel kurulların ertelenmesine karar verilmiştir” cümlesi ekleyerek yayımladı.

Yüksek Seçim Kurulu ise baroların genel kurullarını yapamayacağını ancak siyasi partilerin kongrelerini toplayabileceğine karar verdi. Yasa gereği bu hafta genel kurullarını toplaması gereken barolar, kararın yasadışı ve siyasi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Baroların genel kurullarını ertelemesi, aralık ayında yapılması gereken Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulunu da etkileyecek. Ertelenen seçim nedeniyle, “çoklu baro” düzenlemesiyle yeni kurulan baroların da seçime katılarak TBB’ye delege gönderebilmesinin önü açıldı.

‘RİSK SADECE BAROLARA MI?’

Ertelemeyi avukatlar ve STK temsilcileri, Cumhuriyet’e değerlendirdi. TBB Yönetim Kurulu üyesi Asude Şenol karara tepki göstererek “Barolar bir araya gelince risk oluyor da siyasi partiler genel kurullarını yapınca risk olmuyor? YSK’nin kararı hukuk açısından anlatılacak ve anlaşılabilecek nitelik taşımıyor. Zorla kurulan barolar TBB Genel Kurulu’nda temsil edilebilsin diye zaman kazanılıyor” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, ertelemenin ciddi sonuçları olacağını belirterek şunları kaydetti: “Birincisi, hukuksuz bir davranış söz konusu. Ekimin ilk haftasında kanunla toplanacağı emredilen şey, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle erteleniyor. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Ayrıca, yapılan iş iki önemli sonuç doğuruyor. Kurulan ikinci baroların genel kurullarını daha rahat bir zemin içinde yapabilecekleri zaman onlar için öngörülmüş oluyor. Dolayısıyla, ne zaman yapılacağı belli olmayan TBB Genel Kurulu’na da delege göndermeleri imkânı oluyor. Delegesi seçilemeden TBB toplanamayacak, ikinci bir erteleme daha yapılmak zorunda kalınacak. O ikinci erteleme neye tekabül edecek? Bu, TBB Genel Kurulu açısından yeni bir durum doğuruyor. Bir anlamda da Metin Feyzioğlu için bir süre uzatımı oluyor. Bu kasten mi yapılmıştır, bu iddiayı öne sürecek bir spekülasyon içinde olmak istemiyorum.”

Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ise birçok toplantının, kongrenin yapıldığı bir ortamda; baro seçimlerinden bir gün önceki iptalin yerinde olmadığını beliterek “Çoklu baroların kurulmasıyla ilgili bir zaman kazanma projesi olabilir. Hukukun temel ilkelerinden olan “normlar hiyerarşisi” burada yok sayılmıştır. Kanunda yer alan kural ortadan kaldırılıyor, genelgeye uyuluyor” dedi.

MUŞ’TA SEÇİM VARDI

Muş Barosu Yönetim Kurulu üyesi Sinan Özen, Muş Barosu’nun bugün seçimi olduğunu anımsatarak “Seçime 24 saat kala erteleme nedir? Genelge, kanunun amir hükmünün üzerine çıkarılamaz” diye konuştu. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan Karakuş ise “1 Aralık’a kadar TMMOB Kanunu’nu değiştirirlerse bu genelge siyasi açıdan TMMOB’u etkiler. Değişiklikle yeni yönetimin seçilmesini istiyor olabilirler” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Virüs bahane edilerek muhalifler susturuluyor” dedi.

ANKARA BAROSU KARARA DAVA AÇACAK

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılacağı duyuruldu. Açıklamada, “10 Mart’tan bu yana aradan geçen 206 günde; baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir ‘etkinliğin’ ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi; bütün avukatların iradelerine teker teker ipotek koyulması anlamına gelmektedir” denildi.