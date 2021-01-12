Stoke City Menajeri: Etebo geri dönemez
Stoke City Menajeri Michael O'Neill, Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Oghenekaro Etebo'nun İngiliz ekibine geri döneceği haberlerini yalanladı.
Stoke City Menajeri Michael O'Neill, Oghenekaro Etebo'nun İngiliz ekibine geri döneceği haberlerini yalanladı.
All Nigeria Soccer'da yer alan habere göre; Stoke City Menajeri, "Etebo'nun geri döneceği haberleri kesinlikle söylenti. Kiralık giden oyuncular sezon sonuna kadar kiralayan kulüpte kalır. Performansı iyi olmadığı için dönmesini bekleyemezsiniz. Oyuncuyu oynatıp oynatmamak Galatasaray'a kalmış." şeklinde konuştu.
Etebo'nun Stoke City'e dönmesinin mümkün olmadığını belirten O'Neill, "Kiralık süreci iyi gitmediği için kiralama sözleşmesini fesh edemezsiniz. Bu işler bu şekilde yürümüyor." ifadelerini kullandı.
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