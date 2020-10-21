Stoltenberg: Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum

21 Ekim 2020 Çarşamba, 13:05

Jens Stoltenberg gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türkiye ve Yunanistan değerli NATO müttefikleri. Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli. Gerginliğin düşürülmesi için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulmasına yardımcı olduk” dedi.

S-400 gündemini de değinen Stoltenberg, “Karar ulusaldır ancak S-400 NATO'ya uyumlu değil" ifadelerini kullandı.

NATO ALT YAPISI İLE DOĞRUDAN HAT KURULDU

NATO Genel Sekreteri, “Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kurulduğunu vurgulayarak, Ayrıştırma usulleri mekanizmalarını güçlendirilmeli, ortaya çıkan kazaların tırmanmasının engellenmesi için çalışacağız” dedi.

Stoltenberg, ayrıştırma usulleri mekanizmaları Almanya liderliğindeki istikşafı görüşmeleri desteklediğini belirterek, Gerginliğin azaltılması ve ayrıştırmaya odaklanmış durumdayız. NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır” dedi.