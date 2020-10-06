Yunanistan-NATO görüşmesi sonrası Miçotakis: Türkiye'nin ilk adımını olumlu karşılıyoruz
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Maksimu Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, Türk-Yunan ilişkileri ve Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Akdeniz'in tüm NATO üyelerini ilgilendirdiği vurgusunu yapan Miçotakis, Türkiye'nin bu bölgede "tahriklerde bulunduğunu" iddia etti. Miçotakis, Yunanistan'ın anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümlenmesini arzu ettiğini savunarak, "Biz her zaman diyaloğa hazırız ve bu çerçevede Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönündeki ilk adımını olumlu karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
İstikşafi görüşmeler için takvim belirlenmesini beklediklerini dile getiren Miçotakis, bu görüşmelerde "Sadece Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunun gündemlerinde olduğunu" ileri sürdü.
KIRMIZI HAT MEKANİZMASI KURULABİLİR
Stoltenberg ise Brüksel'de iki taraf arasında NATO himayesindeki ayrıştırma usulleriyle ilgili yapılan teknik toplantıların "verimli geçtiği" değerlendirmesini yaparak, tarafların kesintisiz iletişimini sağmak için tesis edilen "kırmızı hat" mekanizmasının, gerilimin giderilmesine katkıda bulunacağını belirtti.
İki müttefike söz konusu çabaları için teşekkürlerini sunan Stoltenberg, "Bu mekanizma, diplomatik çabalar için bir alan açabilir" diye konuştu.
Stoltenberg, görüşmede Rusya'nın Akdeniz'deki etkinliğine de değindiklerini aktararak bu konunun, müttefiklerinin güvenliğini yakından ilgilendirdiğine işaret etti.
YKP’DEN NATO KARŞITI GÖSTERİ
Diğer yandan Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) çağrısıyla toplanan yaklaşık 500 gösterici, NATO Genel Sekreteri'nin ziyaretine tepki amacıyla parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. "Katil Amerika", "Eli kanlı NATO ara bulucu olamaz", "katiller defolun" şeklinde protesto gösterisi düzenledi.
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