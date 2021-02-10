Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın tablosu borçlanmadaki sapmayı gösterdi

10 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kaynak olarak gösterildiği “Merkezi Yönetim Bütçesi Finansman İhtiyacı ve Kaynakları” başlıklı tabloda, Hazine Finansman Programı’ndaki 2020 hedefleri ile ocak-aralık dönemi gerçekleşmesine yer verdi.

Tablo programdaki hiçbir hedefin tutmadığını ortaya koydu. Programa göre geçen yıl toplam 357.2 milyar TL borçlanma öngörülüyordu. Ocakaralık dönemi gerçekleşmesi 484.8 milyar TL oldu. Dış borçlanmada program hedefi 57.6 milyar TL’ydi. Gerçekleşme 63.8 milyar TL olarak kayda geçti. İç borçlanmada hedef ise tamamen şaştı. Programa göre 299.6 milyar TL iç borçlanma hedefleniyordu. Ocak-aralık döneminde gerçekleşme 420.9 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın programında geçen yıl 352.1 milyar TL toplam borç servisi gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Ocak-aralık döneminde gerçekleşme 364.2 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programı’nda ise bu yıl 541 milyar TL tutarında iç borçlanma, 77.6 milyar TL tutarında dış borçlanma yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda toplam borçlanma hedefi 618.6 milyar TL öngörülüyor. Programda bu yıl için toplam borç servisi 547.2 milyar TL olarak hedeflendi. Bunun 449 milyar TL’sinin iç borç, 98.2 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor.