Stres yönetimini kolaylaştıracak 7 Adım

17 Ocak 2021 Pazar, 10:30

Kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile başa çıkamaması nedeniyle oluşan ve günlük hayatını olumsuz etkileyen gerilimli süreç, "stres" olarak tanımlanıyor. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal hayatı etkileyen stres, pandemi dönemiyle birlikte en çok konuşulan kavramlar sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. İşte stres yönetimini kolaylaştıracak ve stresin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak öneriler.

ZARARLARININ BİLİNCİNDE OLUN

Stres; kaslarda gerginlik sebebiyle baş boyun ve sırt ağrılarına, mide rahatsızlıklarına, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, asosyallik, işkoliklik, aşırı veya kötü beslenme gibi birçok fiziksel ve ruhsal soruna neden olmaktadır. Öncelikle stresin hayatınızda neden olduğu tüm olumsuzlukların bilincinde olun. Çünkü hayatı kontrol altında tutmak için basit bir farkındalık, stresi yönetiminin en temel noktasıdır.

STRES KAYNAKLARINI TANIMLAYIN

Stres yönetimi, gün içinde strese neden olan nedenleri tanımlamakla başlar. İş ve özel hayatta strese neden olan tüm dinamikleri gözden geçirin. Örneğin, trafik sıkışıklığı strese neden oluyorsa araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih edin. Ya da mevcut işiniz dolayısıyla stres ve baskı hissediyorsanız farklı bir iş bulmaya odaklanın.

BAKIŞ AÇINIZI DA DEĞİŞTİRİN

Stres zannedildiği gibi sadece dış faktörlerden değil, içsel algılardan da kaynaklanmaktadır. Stresle mücadele ederken veya yönetirken, hayata bakış açışınızın değişmesi de önemli bir faktördür. Hayata olan bakış açınızdaki değişimler, mevcut stresin daha kolay yönetilmesini ve üstesinden gelinmesini sağlayacaktır.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRMAYI HAYATINIZIN MERKEZİNE KOYUN

Her gün mutlaka dinlenmek için kendinize zaman ayırın. "Kendime zaman ayıramıyorum çünkü..." cümlesini kurmaktan vazgeçin. Kendinize zaman ayırmanın; hem kendi fiziksel ve ruhsal sağlığınızı hem çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizi hem de sorumluluklarınızı daha kolay ve sağlıklı yönetmeniz için en temel kriterlerden biri olduğunu hayatınızın merkezine koyun. Kendinize rahatlamak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için zaman verin.

GÜNLÜK HAYATTA VE İŞTE GEREKTİĞİNDE "HAYIR" DEYİN

Her şeye "evet" diyemezsiniz. İş ve özel hayatta başkalarının beklenti ve taleplerini her zaman karşılayamazsınız. Bu nedenle gerektiğinde "hayır" demeyi öğrenin. Ayrıca mümkün olduğunca pozitif insanlarla iletişim kurun. Bu insanlarla birlikte yapabileceğiniz ve kendinizi iyi hissedeceğiniz aktiviteleri günlük hayatınıza dahil edin.

KENDİNİZE YÜKLENMEKTEN VAZGEÇİN

Nesnel, gerçekçi ve esnek olmaya çalışın. İnsan olduğunuzun, her an %100 oranında performans sergileyemeyeceğinizin bilincinde olun. Hiç kimsenin kusursuz olmadığının, herkesin hatalar yaptığının ve gün içinde benzeri sorunlar yaşadığının farkındalığıyla hareket edin.

BESLENMENİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanın. Uykunun önemli bir stres yönetim aracı olduğunu unutmayın. Ayrıca aşırıya kaçmadan beslenmeye özen gösterin. Her gün mümkünse meyve ve sebze yiyin. Doymuş yağ ve kolesterol oranı düşük gıdaları tercih edin. Şeker, tuz, alkol ve kafein tüketim miktarını sınırlayın.

UZMANINDAN YARDIM İSTEYİN

Tüm bu önerilere rağmen stresle başa çıkamıyorsanız, iş ve özel hayatınızda stresin olumsuz etkilerini ağır şekilde görüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım isteyin.