Stres yönetimini kolaylaştıracak 7 Adım
Günlük yaşam içerisinde gerek iş, gerek ev veya özel hayatta birçok sorunla karşılaşılabiliyor. Bu sorunlar günlük hayatı olumsuz etkileyerek kişileri strese sokabiliyor. Peki böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? İşte stres yönetimini kolaylaştıracak ve stresin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak 7 öneri.
Kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile başa çıkamaması nedeniyle oluşan ve günlük hayatını olumsuz etkileyen gerilimli süreç, "stres" olarak tanımlanıyor. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal hayatı etkileyen stres, pandemi dönemiyle birlikte en çok konuşulan kavramlar sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. İşte stres yönetimini kolaylaştıracak ve stresin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak öneriler.
ZARARLARININ BİLİNCİNDE OLUN
Stres; kaslarda gerginlik sebebiyle baş boyun ve sırt ağrılarına, mide rahatsızlıklarına, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, asosyallik, işkoliklik, aşırı veya kötü beslenme gibi birçok fiziksel ve ruhsal soruna neden olmaktadır. Öncelikle stresin hayatınızda neden olduğu tüm olumsuzlukların bilincinde olun. Çünkü hayatı kontrol altında tutmak için basit bir farkındalık, stresi yönetiminin en temel noktasıdır.
STRES KAYNAKLARINI TANIMLAYIN
Stres yönetimi, gün içinde strese neden olan nedenleri tanımlamakla başlar. İş ve özel hayatta strese neden olan tüm dinamikleri gözden geçirin. Örneğin, trafik sıkışıklığı strese neden oluyorsa araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih edin. Ya da mevcut işiniz dolayısıyla stres ve baskı hissediyorsanız farklı bir iş bulmaya odaklanın.
BAKIŞ AÇINIZI DA DEĞİŞTİRİN
Stres zannedildiği gibi sadece dış faktörlerden değil, içsel algılardan da kaynaklanmaktadır. Stresle mücadele ederken veya yönetirken, hayata bakış açışınızın değişmesi de önemli bir faktördür. Hayata olan bakış açınızdaki değişimler, mevcut stresin daha kolay yönetilmesini ve üstesinden gelinmesini sağlayacaktır.
KENDİNİZE ZAMAN AYIRMAYI HAYATINIZIN MERKEZİNE KOYUN
Her gün mutlaka dinlenmek için kendinize zaman ayırın. "Kendime zaman ayıramıyorum çünkü..." cümlesini kurmaktan vazgeçin. Kendinize zaman ayırmanın; hem kendi fiziksel ve ruhsal sağlığınızı hem çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizi hem de sorumluluklarınızı daha kolay ve sağlıklı yönetmeniz için en temel kriterlerden biri olduğunu hayatınızın merkezine koyun. Kendinize rahatlamak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için zaman verin.
GÜNLÜK HAYATTA VE İŞTE GEREKTİĞİNDE "HAYIR" DEYİN
Her şeye "evet" diyemezsiniz. İş ve özel hayatta başkalarının beklenti ve taleplerini her zaman karşılayamazsınız. Bu nedenle gerektiğinde "hayır" demeyi öğrenin. Ayrıca mümkün olduğunca pozitif insanlarla iletişim kurun. Bu insanlarla birlikte yapabileceğiniz ve kendinizi iyi hissedeceğiniz aktiviteleri günlük hayatınıza dahil edin.
KENDİNİZE YÜKLENMEKTEN VAZGEÇİN
Nesnel, gerçekçi ve esnek olmaya çalışın. İnsan olduğunuzun, her an %100 oranında performans sergileyemeyeceğinizin bilincinde olun. Hiç kimsenin kusursuz olmadığının, herkesin hatalar yaptığının ve gün içinde benzeri sorunlar yaşadığının farkındalığıyla hareket edin.
BESLENMENİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN
Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanın. Uykunun önemli bir stres yönetim aracı olduğunu unutmayın. Ayrıca aşırıya kaçmadan beslenmeye özen gösterin. Her gün mümkünse meyve ve sebze yiyin. Doymuş yağ ve kolesterol oranı düşük gıdaları tercih edin. Şeker, tuz, alkol ve kafein tüketim miktarını sınırlayın.
UZMANINDAN YARDIM İSTEYİN
Tüm bu önerilere rağmen stresle başa çıkamıyorsanız, iş ve özel hayatınızda stresin olumsuz etkilerini ağır şekilde görüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım isteyin.
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Bahçeli seçim sistemi arıyor